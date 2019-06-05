السعودية: نقف مع السودان حتى تستعيد استقرارها

أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، أن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره".

كانت قناة "العربية" قد نقلت عن القطان دعوته للسودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على

كل اعتبار.وأشار إلى قطان إلى أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معرباً عن أمله أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، "ويلم شملهم ليقفوا صفًا واحدًا في وجه كل منلا يريد خيرًا بالسودان".

كما أكد الوزير السعودي أن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا. و لن يسمح الشعب السوداني.. ونحن معه بإذن الله.. بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".

كما أعرب قطان عن خالص تعازيه للشعب السوداني، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين في الأحداث الأخيرة.