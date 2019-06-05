ترامب يصل إلى أيرلندا قادمًا من المملكة المتحدة

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأيرلندية دﺑلن، قادمًا من المملكة المتحدة، بعد زيارة استغرقت 3 أيام.
وبثت قناة (سي. إن. إن) الأمريكية لقطات حية للحظاتنزول الرئيس ترامب من الطائرة بمطار شانون، برفقة زوجته ميلانا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب خلال زيارته
للبلاد برئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فرادكار.
يشار إلى أن ترامب التقى بالملكة إليزابيث، أول أمس الإثنين، بعد وصوله هو وقرينته إلى بريطانيا، كما أجرى، أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة البريطانية "10 داونينج ستريت" محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
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