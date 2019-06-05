قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "هناك فرصة دائما" لاتخاذ الولايات المتحدة خطوة عسكرية في إيران، لكنه يُفضل الانخراط في حوار مع نظيره الإيراني حسن روحاني.
ورداً على سؤال حول آفاق وقوع نزاع بين الولايات المتحدة وإيران خلال حوار في برنامج "صباح الخير بريطانيا"، قال ترامب إن "هناك فرصة دائما.. هل أريد حدوث ذلك؟ لاأنا أُفضل عدم وقوعه لكن هناك دائما فرصة.. أنا أُفضل إجراء حديث".
وأكد ترامب -حسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية- أنه "بالطبع" مستعدا للحديث مع روحاني، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني قال إنه لا يبحث عن نزاع مع الولايات المتحدة، مضيفا أن "الشيء الوحيد أننا لا يمكننا
وسلط ترامب الضوء أيضا على "نشاطات إيران المعادية للغاية عندما توليت الرئاسة الأمريكية.. كانت الدولة الراعية للإرهاب رقم واحد في العالم آنذاك، وربما مازالت كذلك اليوم".
ولفتت (بلومبرج) إلى أن تصريحات ترامب تأتي وسط توتر متصاعد بين البلدين بعد أن ألقى ترامب اللوم على إيران في هجمات على حاويات نفط وخط نفط سعودي والمنطقة الخضراء الدبلوماسية في بغداد، ووجه بنشر 1500 جندي أمريكي إضافي في المنطقة الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: هناك فرصة لاتخاذ الولايات المتحدة تحركاً عسكرياً في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.