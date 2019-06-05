استشهاد 8 شرطيين ومقتل 5 مسلحين بهجوم في سيناء

استشهد ثمانية عناصر أمن مصريين الأربعاء في هجوم شنه إرهابيون على حاجز في محافظة شمال سيناء، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة تشهد منذ مدة مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والإرهابيين.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن "عدداً من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم الأربعاء كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين".

وأضاف البيان أن عدداً من المسلحين فروا، وأن قوات الأمن تقوم الآن "بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة".

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ووقع الهجوم باكراً صباح الأربعاء في منطقة تشتبه السلطات بأن تنظيم "داعش" الإرهابي، يسعى لإقامة معقل جديد له فيها، بعد هزائمه في سوريا والعراق. وأطلقت السلطات عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في فبراير 2018 في المنطقة.

وأفاد المصدر الأمني عن إرسال تعزيزات إلى النقطة الأمنية وسماع تبادل لإطلاق النار. وأضاف أن "النقطة الأمنية مطوقة حالياً من الجيش والشرطة".

وترحم مستخدمو مواقع التواصل المصريون ومن بينهم لاعب "ليفربول" محمد صلاح على شهداء العريش الذين قتلوا في اليوم الأول من عيد الفطر. ووجه صلاح في تغريدة "تعازيه إلى كل عائلات الشهداء".