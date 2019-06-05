كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوطني للأرصاد يحذر من كارثة إنسانية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي استمرار هطول الأمطار على مدينة "غات" المنكوبة والمناطق المحيطة بها حتى الخميس، وسط تحذيرات بكارثة إنسانية نتيجة نقص الغذاء والمساعدات.

وقال المركز في بيان إن السيول ستستمر في التدفق من الحدود الجزائرية بسبب الوضع الطبوغرافي للأرض وهطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجبلية بجنوب شرق الجزائر، بمحاذاة مدينة غات.

وأوضح البيان أنه من المحتمل أن تزداد حدة معاناة سكان مدينة غات من السيول، مشددا على وجوب أخذ الحيطة والحذر، حتى لا تزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا.

ونوَّه البيان بضرورة التنسيق مع جهاز التنبؤات الجوية بمطار معيتيقة قبل إقلاع طائرات الإغاثة والمساعدات وتوخي الحيطة والحذر.

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وكان المجلس البلدي لمدينة غات حذر من كارثة إنسانية في بعض أحياء البلدية، نتيجة اختلاط مياه الأمطار بالمياه السوداء والمخلفات العضوية، ما ينذر بكارثة صحية خاصة مع ارتفاع منسوب المياه في تلك الأحياء.

وأوضح أن الأحوال الجوية تشير لحالة من عدم الاستقرار في بلدية غات الخميس والجمعة، مع تساقط غزير لمياه الأمطار.

وأشار المجلس إلى أن مراكز إيواء النازحين التي تم توزيعها على 4 مدارس تعاني نقصا في المياه والغذاء والخدمات.

ودعا الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا جميع المنظمات المدنية العاملة في البلاد لتقديم المساعدات للهلال الأحمر الليبي لتوصيلها إلى المنكوبين في غات.