كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق روسي صيني على التبادل التجاري بالعملات المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال بوتين عقب محادثات مع نظيره الصيني: "تنوي روسيا والصين تطوير استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية".

ووفقا له، تم ابرام اتفاقات حكومية، الهدف منها زيادة توسيع استخدام الروبل واليوان في التعاملات التجارية الثنائية، وكذلك ضمان استمرارية التعاملات المصرفية في ظل ظروف عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

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وفي نوفمبر الماضي، أكدت موسكو الانتهاء من صياغة اتفاقية حول اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري مع الصين.

ووصل الرئيس الصيني إلى العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى 7 يونيو الجاري.

ويتضمن برنامج الزيارة، لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث من المقرر أن يبحث الطرفان قضايا الطاقة، ومشروع مشترك لطائرة كبيرة الحجم ومروحيات ثقيلة، ووضع العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية، والفضاء والبنية التحتية.