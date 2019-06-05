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روحاني لـ تميم: لا نرغب في مواجهة مع أحد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني لـ تميم: لا نرغب في مواجهة مع أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لا ترغب في مواجهة مع أي من الدول أو القوى الكبرى.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال روحاني إن سياسة إيران تكمن في تطوير العلاقات مع الدوحة، مضيفاً أن إيران تنشد تعزيز الأمن في المنطقة ولا رغبة لديها في مواجهة مع أي من الدول والقوى الكبرى، لكن إذا أقدم الطرف الآخر باجراء متهور، فإنه بلا شك سيواجه برد حازم يجعله يندم على فعلته.

وتابع روحاني أن إيران حكومةً وشعباً ستظل إلى جانب قطر حكومةً وشعباً.

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ورحب الرئيس الإيراني بمواقف قطر في مؤتمري قمة والجامعة العربية، مضيفاً أن، مواقف قطر في "المؤتمرين مستمدة من سياسة حسن الجوار وفي سياق تقليل حدة التوتر، وبلا شك فان أي اجتماع إذا لم يقرب بين دول المنطقة، فانه فسيكون غير مؤثر وغير بناء وحتى ضار".

من جانبه، وصف أمير قطر مواقف طهران والدوحة بأنها متقاربة جداً في العديد من القضايا الإقليمية، وأن الاتصالات المستمرة بين البلدين بناءة للغاية.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الحوار هو السبيل الوحيد لخفض التوتر، معرباً عن دعمه لمبادرة أمير الكويت للحد من التوتر في المنطقة.

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