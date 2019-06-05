أول تعليق للقجع على قرار”الكاف” ورغبة الترجي في اللجوء لـ”الطاس”: “الوداد خدا حقو”

قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن الاتحاد الإفريقي للعبة أنصف فريق الوداد البيضاوي، بعد أن قرر إعادة إياب نهائي عصبة الأبطال في ملعب محايد، وعدم احتساب الترجي التونسي فائزا باللقب.

وقال لقجع، في تصريح إذاعي قبل قليل، إن هذا القرار جاء بعد: ” اجتماعات مكثفة بالتنسيق بين المكتب المديري للجامعة ومسؤولي الوداد البيضاوي، فكما تابع العالم، الوداد ظلم خاصة في مباراة العودة، لذلك كان يجب ترجمة هذه الملاحظات على شكل دفوعات قانونية، وهو الأمر الذي تم”.

وأكد رئيس الجامعة أنه “بعد 3 ساعات أمس و6 ساعات اليوم، من الاجتماع، أخدتُ الكلمة ورافعت، وفريق الوداد البيضاوي أخد حقه، من أجل إجراء المباراة في أحسن الظروف”.

وأضاف: ” الجامعة قامت فقط بدورها، ودورنا هو الدفاع عن مصالح الكرة المغربية، وجميع أنديتها، وضمان العدالة الكروية أيضا”، كما أردف : “الوداد سيكون على موعد للمنافسة على لقب قاري، وهو يستحق ذلك، وكرة القدم الوطنية تستحق ذلك أيضا”.

وبخصوص رغبة الفريق التونسي في اللجوء لمحكمة التحكيم الدولية ، علق لقجع قائلا: ” من حق أي فريق اللجوء لـ”الطاس”، سواء الترجي أو الوداد، الخبرة القانونية كانت حاضرة في اجتماعات “الكاف”، بناء على تقارير جميع المسؤلين في الاتحاد، مندوب المباراة والحكم، أعتقد أن الأمور أرجعت إلى نصابها، والألقاب يجب أن تعود للذي يستحق”.