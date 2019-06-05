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حقق الفنان الشاب، زهير بهاوي، لقب بطولة رمضانية في كرة القدم، بمدينته الأم تطوان، وذلك رفقة أبناء حيه، وهو أمر سلط الضوء على طريقة عيش بهاوي في حياته اليومية رغم شهرته.
بهاوي نشر صورته رفقة فريق الذي يمثل حومة “عين الخباز”، وعلق عليها: “الحمد لله فزنا بدوري رمضان.. برااافو صحابي و ولاد حومتي عين خباز “.
بهاوي، صرح سابقا أنه مولوع بكرة القدم، وكان الاحتراف فيها من بين الخيارات المتاحة أمامه قبل تركيزه على الفن.
ونال “تواضع” بهاوي، وبقائه وفيا لنمط عيشه وسط أهل حيه، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر لم تغيره الشهرة.. بهاوي وفي ل”أولاد حومته”وينال معهم بطولة رمضانية في كرة القدم-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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