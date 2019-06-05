عاجل .. الترجي يرفض قرار “الكاف” ويقرر اللجوء لمحكمة “الطاس”

رفض نادي الترجي التونسي لكرة القدم، قرار الاتحاد الإفريقي للعبة، بتجريده من لقب عصبة الأبطال الإفريقية، وإعادة إياب النهائي في ملعب محايد، مقررا الطعن في هذا القرار، واللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية “الطاس”.

وأعلن النادي التونسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدم تقبله لقرارات لجنة الطوارئ التابعة لـ”الكاف”، القاضي بإعادة المباراة في ملعب محايد، مشددا على أن معركة أخرى سيتم فتحها في “الطاس”.

وكان المغرب قد حسم رسميا معركته مع تونس، بخصوص نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعادة إياب مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادم في مصر، وستقام بملعب محايد.

أما بخصوص مباراة الذهاب، فستبقى نفس النتيجة، أي هدف لمثله، كما طالب الكاف، بإعادة الكأس والميداليات، بعد التنسيق مع الكاتب العام للاتحاد.

ولم يتم تحديد تاريخ هذه المباراة بعد.