تقارير – هذا هو البلد المرشح لاستضافة النهائي المُعاد بين الترجي والوداد

ذكرت تقارير صحفية دولية، قبل قليل، أن مصر تعتبر هي البلد المرشح الأول للاستضافة إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريفية المعاد، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي.

وحسم المغرب رسميا معركته مع تونس، بخصوص نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعادة إياب مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادم في مصر، وستقام بملعب محايد.

أما بخصوص مباراة الذهاب، فستبقى نفس النتيجة، أي هدف لمثله، كما طالب الكاف، بإعادة الكأس والميداليات، بعد التنسيق مع الكاتب العام للاتحاد.

ولم يتم تحديد تاريخ هذه المباراة بعد.