تضامنا مع مرضى السرطان.. نجمة عربية شهيرة تحلق شعرها-فيديو

فاجأت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها، بتخليها عن شعرها، في مشهد من مسلسل “خمسة ونص”، تضامنا مع الأطفال مرضى السرطان.

وتروج منذ ليلة البارحة، على مواقع التواصل، صور ومقاطع فيديو لنادين، في المشهد الذي تظهر فيه بعد أن حلقت شهرها كليا، في تصرف نال إعجاب الجمهور.

وقالت نادين نسيب حول ذلك في تدوينة على “أنستغرام”: “هذه الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامناً وحباً بكم أتمنى لكم الشفاء العاجل، وشكراً لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان، شكراً لمركز سانت جود وللأطفال الملائكة..لن أنسى هذا الشعور في كل حياتي”.

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وتجسد نادين دور طبيبة في المسلسل اللبناني “خمسة ونص” الذي حقق نجاحا عربيا في السباق بين الأعمال الدرامية.