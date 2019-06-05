عاجل.. المغرب يكسب المعركة و”الكاف” يقرر إعادة إياب نهائي عصبة الأبطال

حسم المغرب رسميا معركته مع تونس، بخصوص نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعادة إياب مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادم في مصر، وستقام بملعب محايد.

أما بخصوص مباراة الذهاب، فستبقى نفس النتيجة، أي هدف لمثله، كما طالب الكاف، بإعادة الكأس والميداليات، بعد التنسيق مع الكاتب العام للاتحاد.

ولم يتم تحديد تاريخ هذه المباراة بعد.

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وأعلنت اللجنة عن القرارات بعد أن استقبلت ممثلين عن الفريقين، وكذا كل من الجامعتين المغربية والتونسية.

ودافع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن الوداد البيضاوي، وطالب بإنصافه، مؤكدا أن قرار منح اللقب للترجي تحكمت فيه مجموعة من العوامل، أبرزها غياب التكافؤ، والعامل الأمني، بالإضافة إلى التهديدات التي لحقت بالرئيس أحمد أحمد.

وكان الاتحاد الإفريقي للعبة، قد عقد منذ أمس الثلاثاء، مجموعة من الاجتماعات من أجل البث في ما بات يعرف بـ” النهائي المهزلة” قبل أن يقرر تأجيله إلى اليوم، حيث استغرق أزيد من 4 ساعات.