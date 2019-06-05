حسم المغرب رسميا معركته مع تونس، بخصوص نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعادة إياب مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادم في مصر، وستقام بملعب محايد.
أما بخصوص مباراة الذهاب، فستبقى نفس النتيجة، أي هدف لمثله، كما طالب الكاف، بإعادة الكأس والميداليات، بعد التنسيق مع الكاتب العام للاتحاد.
ولم يتم تحديد تاريخ هذه المباراة بعد.
وأعلنت اللجنة عن القرارات بعد أن استقبلت ممثلين عن الفريقين، وكذا كل من الجامعتين المغربية والتونسية.
ودافع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن الوداد البيضاوي، وطالب بإنصافه، مؤكدا أن قرار منح اللقب للترجي تحكمت فيه مجموعة من العوامل، أبرزها غياب التكافؤ، والعامل الأمني، بالإضافة إلى التهديدات التي لحقت بالرئيس أحمد أحمد.
وكان الاتحاد الإفريقي للعبة، قد عقد منذ أمس الثلاثاء، مجموعة من الاجتماعات من أجل البث في ما بات يعرف بـ” النهائي المهزلة” قبل أن يقرر تأجيله إلى اليوم، حيث استغرق أزيد من 4 ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المغرب يكسب المعركة و”الكاف” يقرر إعادة إياب نهائي عصبة الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.