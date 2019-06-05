مغربية تتفوق في جائزة للبيانو بباريس

حققت المغربية نور عيادي، مؤخرا، بباريس، جائزة كورتو الكبرى للعزف على البيانو 2019.
وتعتبر المنافسة التي خاضتها نور هي مسابقة لأعلى دبلوم فني من المدرسة الوطنية للموسيقى ألفريد كورتو.
وتمكنت نور من كسر احتكار الذكور لجائزة منذ بدايتها، إذ تعتبر أول امرأة تفوز بجائزة كورتو في تاريخ هذه المسابقة.
وسبق أن حققت الشابة المغربية سنة 2016، الجائزة الكبرى للأميرة للا مريم في المباراة الدولية للبيانو بالمغرب في 2016.
وإلى جانب المهرجانات والحفلات التي تشارك فيها عازفة البيانو، فهي تتابع دراستها الموسيقية بالمدرسة الوطنية للموسيقى وبالمعهد الموسيقي بباريس.
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