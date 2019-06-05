فيديو: يونس الميموني
حج المئات من المصلين اليوم الأربعاء، بطنجة، إلى مصلى السوريين لتأدية صلاة العيد، بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية ورئيس المجلس الجماعي محمد البشير العبدلاوي، وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات الحيوية في المدينة، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.
وأقيمت صلاة العيد في أجواء روحانية، استهلها المصلون بترديد الابتهالات، واختتمت بخطبة ركز فيها الخطيب على الأهمية الكبرى التي تعرفها هذه المناسبة الدينية لدى جميع المسلمين، ودعا إلى ترسيخ قيم التسامح والمحبة داخل المجتمع، اقتداء بالرسول محمد.
وعبر المصلون عن فرحتهم بحلول العيد، الذي يعتبر مناسبة لزيارة الأهل والأصدقاء، سائلين المولى أن يعم السلام أرجاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر لباس تقليدي وابتهالات وصلاة…أجواء روحانية مميزة لصلاة عيد الفطر بطنجة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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