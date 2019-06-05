لباس تقليدي وابتهالات وصلاة…أجواء روحانية مميزة لصلاة عيد الفطر بطنجة-فيديو

فيديو: يونس الميموني

حج المئات من المصلين اليوم الأربعاء، بطنجة، إلى مصلى السوريين لتأدية صلاة العيد، بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية ورئيس المجلس الجماعي محمد البشير العبدلاوي، وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات الحيوية في المدينة، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.

وأقيمت صلاة العيد في أجواء روحانية، استهلها المصلون بترديد الابتهالات، واختتمت بخطبة ركز فيها الخطيب على الأهمية الكبرى التي تعرفها هذه المناسبة الدينية لدى جميع المسلمين، ودعا إلى ترسيخ قيم التسامح والمحبة داخل المجتمع، اقتداء بالرسول محمد.

وعبر المصلون عن فرحتهم بحلول العيد، الذي يعتبر مناسبة لزيارة الأهل والأصدقاء، سائلين المولى أن يعم السلام أرجاء العالم.