تقارير: ريال مدريد يستعد للإعلان عن أهم صفقاته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني يستعد للإعلان عن أهم صفقاته في الفترة الأخيرة في غضون الساعات القليلة المقبلة.
وبحسب ما نقله البرنامج التليفزيوني الشهير "الشيرنجيتو"، فإن ريال مدريد سيعلن خلال ساعات عن أهم صفقات في السنوات الأخيرة.
وعاد البرنامج الإسباني وأكد أن الصفقة المنتظرة هي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.
ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل ما يقرب من 100 مليون، رغم انتهاء عقد هازارد مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل.
وكان هازراد قد أكد عقب نهائي اليوروبا ليغ أمام آرسنال، أن تجربته مع تشيلسي قد انتهت، وسيرحل عن ستامفورد بريدج.
ومن المتوقع أن يكون هازارد رابع صفقات ريال مدريد، بعد التعاقد مع رودريغو من سانتوس، إيدير ميليتاو من بورتو ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.
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