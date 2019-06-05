نتنياهو يطالب المستشار القضائي مجددا بتأجيل جلسة الاستماع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتيامين نتنياهو، من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تأجيل جلسة الاستماع التي استدعي إليها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في الملفات 1000 و2000 و3000، المشتبه فيها بتلقي رشاوى.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو تذرع بإعادة الانتخابات الإسرائيلية، والمقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبر، فيما رجّحت أن يقابل مندلبليت طلب نتنياهو بالرفض.

في حين، أكد مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية، للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، أن "الدراما السياسية التي رافقت فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، وأدت بالتالي إلى حل الكنيست الـ21 وقرار إعادة الانتخابات، لن تؤثر على الإجراءات القضائية التي تتعلق بجلسة الاستماع لأقوال نتنياهو".

وأكدت المصادر أن مندلبليت لا يعتزم الموافقة على قرار نتنياهو، وأن الموعد "لن يتأجل ولو للحظة واحدة"، وأضافت المصادر أن "نتنياهو يعلم أنه سيتم استعداده لجلسة استماع حتى قبل خوض الانتخابات في بيسان/ أبريل الماضي، والآن هو يعلم على وجه الدقة موعد الجلسة، ومع ذلك قرر المنافسة في الانتخابات، هذا قراره الشخصي، ولا يتقاطع لا من قريب أو بعيد مع الإجراءات الجنائية".

وكان مندلبليت، قد قرر في 22 أيار/ مايو الماضي، تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو، إلى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. علما بأن الموعد السابق الذي حدده مندلبليت، هو العاشر من تموز/ يوليو.

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وطلب نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع لمدة سنة، بذريعة حجم مواد التحقيق، إلا أن المستشار القضائي وافق بشكل جزئي على الطلب الذي قدمه المحامي عميت حداد، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر هذا التأجيل الطويل.

وجاء في رد المستشار القضائي على نتنياهو حينها، أنه قرر الاستجابة لطلبه تأجيل موعد جلسة الاستماع لمدة ثلاثة شهور أخرى، زيادة عن ثلاثة شهور سابقة أعطيت له والتي تعتبر أصلا زيادة على الجدول الزمني المحدد في التعليمات.

وأضاف أنه لا يوجد ما يبرر تأجيل الجلسة لمدة عام، وفق طلب نتنياهو، كما أن التأجيل يمس بالمصلحة العامة في اتخاذ القرار في الملف في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أنه نتنياهو متهم بتلقي الرشوة في "ملف 4000"، ومتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 1000" و"الملف 2000".