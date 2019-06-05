شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: قطر ترحب بالوساطة حين تغلق أمامها أبواب النجاح والان مع التفاصيل
قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ان قطر ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح .
وفي تغريده له رصدها "اليمن العربي" قال خالد بن أحمد : "عامان من رفض الحلول و المكابرة و التعنت و الابتعاد عن الاشقاء ، ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح.
وأضاف : "تكرر كلمة الحوار و تفرغها من كل معنى . دون اي اعتبار لمصلحة الشعب القطري و امتداداته الأسرية و الاجتماعية و الاقتصادية مع محيطه الخليجي . انه العناد و فقدان البصيرة" .
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