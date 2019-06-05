شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي إماراتي يُهاجم الحوثية التي تنتهجها إيران لتمزق المجتمع اليمني والان مع التفاصيل
هاجم الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي الموالية لإيران، بسبب ممارساتها ضد المواطنين في عيد الفطر المبارك.
وقال الحربي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"ضيقت ميليشيات الحوثي الارهابية في مناطق سيطرتها على صلاة التراويح ومنعوا اليمنيين من إقامة صلاة العيد وحولوا هذه المناسبة الدينية السعيدة إلى موسم للبطش والارهاب والتخويف".
وتابع:"هذا هو حال الجماعات التي تنتهجها إيران وتمزق بها النسيج الاجتماعي للشعوب".
وكان الحربي قد كتب في وقت سابق:"لا تكتمل فرحة العيد إلا بمعايدة القيادة لرجالها الأبطال المرابطين في ميادين العز والشرف..جنود أوفياء صدقوا ما عاهدوا الله عليه..فأذكروهم بدعوة في هذه الأيام المباركة".
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