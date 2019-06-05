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النظام الايرانى يجاهر بدعمة للمليشيات الحوثية

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صعد النظام الإيراني من المجاهرة العلنية في دعم المليشيات الحوثية باليمن والتهديد بهم لاستهداف دول الخليج كأحد أدواته الإرهابية في المنطقة.

وأعلنت إيران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف أن دعم الحوثيين والدفاع عنهم بات واجبا مفروضا.

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واحتضنت طهران، أمس الاثنين، اجتماعا بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأمين لجنة تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ، وممثلين عن ذراعها في اليمن المليشيات الحوثية، كرس لحشد التأييد للأخيرة في قتالها ضد الشعب اليمني وتهديد دول الجوار – طبقا لما أوردته وكالة مهر الإيرانية الرسمية .

وأعتبر جواد ظريف أن الحوثيين سينتصرون في النهاية ، مؤكدا دعم إيران لهم وأن حمايتهم واجبا مفروضاعلى الجميع، مضيفا: إن مساعي في قمة مكة لتشكيل تحالف ضد إيران والحوثيين في اليمن ستبوء بالفشل.

كما نقلت الوكالة الإيرانية الرسمية عن امين مجمع اهل البيت (ع) العالمي آية الله اختري قوله “إن دعم الحوثيين في اليمن وحمايتهم سوف يلحق الهزيمة بالنظام السعودي

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