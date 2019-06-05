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ناشطون أكدوا، ان "العدسة المكبرة تعمل على عكس أشعة الشمس إلى شرارة وبالتالي التسبب بحريق في المحاصيل".
وأضافوا، أن "السبب في ذلك، هو لإبعاد الشبهات عن القائمين على حرق هذه المحاصيل، وعدم رؤيتهم من قبل المزارعين او القوات الأمنية".
واعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (2 حزيران 2019)، ان "حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما من تاريخ الثامن من ايار الماضي ولغاية اليوم الاحد الموافق الثاني من حزيران الحالي، بلغت ٢١٩ حادث حريق".
وأضافوا، أن "السبب في ذلك، هو لإبعاد الشبهات عن القائمين على حرق هذه المحاصيل، وعدم رؤيتهم من قبل المزارعين او القوات الأمنية".
واعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (2 حزيران 2019)، ان "حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما من تاريخ الثامن من ايار الماضي ولغاية اليوم الاحد الموافق الثاني من حزيران الحالي، بلغت ٢١٩ حادث حريق".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الكشف عن أحد أسباب حرق المحاصيل في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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