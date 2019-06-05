الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط كبير لـ'داعش' لاستهداف تكريت

ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن الربيعي قوله، إنه "وفق معلومات استخبارية وبتوجيه من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس شرعت قوات الحشد الشعبي بعملية استباقية واسعة النطاق في محيط قاعدة الشهداء (سبايكر) والمناطق المجاورة لها وذلك لاحباط نوايا العدو باستهداف مدينة تكريت خلال ايام عيد الفطر المبارك".وأضاف الربيعي، أن "العملية اسفرت عن تطهير قاعدة الشهداء (سبايكر) ومطار الصينية والمناطق المجاورة وإجهاض مخطط العدو لاستهداف مدينة تكريت خلال عيد الفطر المبارك ولاسيما المناطق الترفيهية والمدنية والمساجد"، مبينا أن "العملية شاركت فيها قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ممثلة بالألوية ٦ و٣٥ و٤٠ و٢٩ ٤١ و٣١ وسرايا الدفاع الوطني وقوات وليد الكعبة".

وأوضح، أن "العملية النوعية شاركت فيها ايضا المديرية العامة للعمليات ومديرية الامن ومديرية الحركات ومديرية الاستعداد القتالي ومعاونية اللوجستي ومعاونية الاستخبارات".