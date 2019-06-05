الاتحاد الافريقي يقرر إعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس

رياضة 2019-06-05 | 19:48 1,060 مشاهدة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وعقدت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث أزمة مباراة الترجي والوداد والوصول إلى قرارات نهائية بشأن هذا الأمر. وأعلنت الصفحة الرسمية لصحيفة "الرياضية" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قرار كاف الرسمي بإعادة المباراة النهائية.



وأوضحت الرياضية أن "اجتماع كاف أسفر عن ضرورة استرجاع كأس دوري أبطال إفريقيا والميداليات من نادي الترجي". وأوضحت الرياضية أن "اجتماع كاف أسفر عن ضرورة استرجاع كأس دوري أبطال إفريقيا والميداليات من نادي الترجي". وكانت مباراة الترجي والوداد قد شهدت أحداثًا جدلية، حيث توج الأول بلقب أبطال إفريقيا بعد انسحاب أبناء المغرب بسبب اعتراضهم على هدف ملغى لصالحهم، ولم يستطع حكم اللقاء التأكد من صحته بسبب عطل في تقنية الفار.

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