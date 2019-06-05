الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش في جزيرة تكريت لملاحقة فلول 'داعش'

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي واللواء 20 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية تفتيش في جزيرة تكريت من اجل مطاردة فلول داعش وتأمين المناطق فيه".



وأضاف أن "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود نشاط للتنظيم الإرهابي".

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