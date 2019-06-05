السودان: ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام الى 101 قتيل

وازدادت الأوضاع توترا في السودان بعد أن فضت القوات الموالية للمجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير شؤون البلاد بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير، فجر الاثنين الماضي الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.
وبعد هذا التصعيد اقترح المجلس العسكري على قوى المعارضة استئناف المفاوضات حول الفترة الانتقالية، لكن الأخيرة رفضت هذه المبادرة.
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