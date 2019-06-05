إيقاف دبلوماسيين منغوليين بحوزتهما 70 كلغ من المخدرات في ألمانيا

وذكرت الجمارك الألمانية في بيان، أن "موظفيها أوقفوا سيارة تحمل أرقاما دبلوماسية دخلت أراضي البلاد قادمة من جمهورية التشيك وتقل مواطنين منغوليين".

وأضافت أن "الدبلوماسيين أظهرا وثائقهما الدبلوماسية واعترضا على تفتيش سيارتهما، مشيرين إلى صفتهما الدبلوماسية، وبعد ذلك اتصل موظفو الجمارك بوزارة الخارجية الألمانية التي أبلغتهم بأن الرجلين وسيارتهما لم يعتمدا في ألمانيا وبالتالي فإنهما لا يحظيات بالحصانة الدبلوماسية".



وأوضحت الجمارك الألمانية، أن "موظفي الجمارك عثروا في سيارتهما على حقيبتين وبهما 140 لفافة تضم كل منهما 500 غرام من مادة الهيروين"، مبينة أن "قيمة المخدر المعثور عليه تقدر بنحو 3 ملايين يورو".

وأكدت أنه "تم احتجازهما على الفور، وصودرت سيارتهما مع اللفافات، فيما أصدرت محكمة بمدينة دريسدن الألمانية، مذكرة اعتقال بحقهما، وتحقق خدمة الجمارك والنيابة العامة في دريسدن في ملابسات القضية".