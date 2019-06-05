'ميسي اليابان' يشعل الميركاتو وريال مدريد يدخل السباق

وفي طوكيو، يراقب لوس بلانكوس عن كثب اللاعب الناشئ تاكيفوسا كوبو، البالغ من العمر 18 عاما، وهو من المواهب الشابة الأكثر إثارة في كرة القدم اليابانية، حيث يُعرف على نطاق واسع باسم " ميسي الياباني".

ويلعب كوبو حاليا مهاجما مع فريق "طوكيو أف سي"، والتحق بأكاديمية نادي برشلونة لكرة القدم 4 سنوات، واضطر النادي الكتالوني للسماح له بالرحيل في 2015 بسبب عقوبة الفيفا المتعلقة بتوقيع العقود من الأحداث.



ويتنافس مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيان على ضم اللاعب كوبو، بعد أن أتم 18 عاما في 4 يونيو الجاري.