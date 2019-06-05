'ميسي اليابان' يشعل الميركاتو وريال مدريد يدخل السباق

2019-06-05 | 19:00
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يواصل نادي ريال مدريد البحث عن المواهب الشابة، إذ تتجه أنظار المسؤولين فيه إلى اليابان هذه المرة، بعد أن ضم فينيسيوس جونيور (18 عاما)، وإبراهيم دياز (19 عاما).
ويلعب كوبو حاليا مهاجما مع فريق "طوكيو أف سي"، والتحق بأكاديمية نادي برشلونة لكرة القدم 4 سنوات، واضطر النادي الكتالوني للسماح له بالرحيل في 2015 بسبب عقوبة الفيفا المتعلقة بتوقيع العقود من الأحداث.
ويتنافس مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيان على ضم اللاعب كوبو، بعد أن أتم 18 عاما في 4 يونيو الجاري.
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