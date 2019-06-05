وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحرائق في قضاء القائم غرب محافظة الانبار هي امتداد لاحتراق مساحات كبيرة للمحاصيل في الجانب السوري ونتيجة الشرار المتطاير مع الرياح اندلعت الحرائق في حشائش وادغال بالقرب من الحدود العراقية السورية".
وأضافت أنه "تمت السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني المتواجدة في القضاء".
وكان قائممقام قضاء القائم في الانبار احمد الدليمي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن اندلاع حريق في الباغوز السوري، مؤكداً وصوله الى الاراضي العراقية.
وأضافت أنه "تمت السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني المتواجدة في القضاء".
وكان قائممقام قضاء القائم في الانبار احمد الدليمي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن اندلاع حريق في الباغوز السوري، مؤكداً وصوله الى الاراضي العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني تصدر توضيحاً بشأن حرائق الحدود العراقية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.