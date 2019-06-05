الدفاع المدني تصدر توضيحاً بشأن حرائق الحدود العراقية السورية

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحرائق في قضاء القائم غرب محافظة الانبار هي امتداد لاحتراق مساحات كبيرة للمحاصيل في الجانب السوري ونتيجة الشرار المتطاير مع الرياح اندلعت الحرائق في حشائش وادغال بالقرب من الحدود العراقية السورية".وأضافت أنه "تمت السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني المتواجدة في القضاء".

وكان قائممقام قضاء القائم في الانبار احمد الدليمي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن اندلاع حريق في الباغوز السوري، مؤكداً وصوله الى الاراضي العراقية.

