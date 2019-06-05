الجيش الليبي يعلن جاهزيته على حدود مدينة سرت

أعلن الجيش الوطني الليبي كامل جاهزيته واستعداداته على حدود مدينة سرت وسط البلاد.

وقال اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، آمر غرفة عمليات تحرير سرت التابعة للجيش الوطني الليبي، إن غرفة عمليات تحرير سرت تؤكد جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المهام التي توكل إليها من القيادة العامة.

وأوضح في رسالة وجهها إلى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن غرفة عمليات تحرير سرت جاهزة في أي وقت وأي مكان لتنفيذ الأوامر التي توكل إليها، وشدد على أن الغرفة تهدف لحماية ليبيا وتحقيق سيادتها والقضاء على الإرهاب واجتثاثه من كافة أرجاء البلاد.

وتعتبر مدينة سرت إحدى أهم المدن بالنسبة للجيش الليبي في معركة الكرامة ضد الإرهاب، باعتبارها المعقل السابق لتنظيم داعش الإرهابي، وقد يستخدم شاطئها في تهريب السلاح إلى الإرهابيين، إضافة إلى كونها بوابة الجيش الليبي للاتجاه نحو مدينة مصراتة -268 كيلومتر غربا- التي يتمركز بها متطرفو جماعة الإخوان والليبية المقاتلة.

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كما تمثل مدينة سرت عمقا تأمينيا للهلال النفطي عصب الحياة الاقتصادية لليبيين، لوقوعها 215 كيلومتر غرب مدينة راس لانوف والهلال النفطي.



وتسيطر على مدينة سرت الساحلية -وسط ليبيا، التي كانت معقلا لتنظيم داعش- عناصر من التنظيمات الإرهابية الهاربة مثل "سرايا بنغازي" وشورى إرهابيي درنة، إضافة إلى مليشيات مدينة مصراتة التي تشارك في المعارك ضد الجيش الوطني الليبي في طرابلس لمحاولة عرقلة تقدمه في تحرير العاصمة.



ووجهت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للجيش الوطني الليبي 28 أبريل/نيسان تحذيرا شديد اللهجة إلى مليشيات حكومة الوفاق الموجودة داخل مدينة سرت.



وكان الجيش الوطني الليبي أطلق 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.

