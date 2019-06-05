أمير الكويت يعزي السيسي في ضحايا هجوم العريش الإرهابي

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وكالة الأنباء الكويتيةالأربعاء 2019/6/5 10:09 مساء بتوقيت أبوظبي
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
أدانت الكويت، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش المصرية، في برقية تعزية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأعرب أمير الكويت استنكار وإدانة هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، مؤكدا الوقوف إلى جانب مصر وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.
وجدد موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لتجفيف منابعه والقضاء عليه.
من ناحية أخرى، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة عن إدانة واستنكار دولة الكویت الشدیدین للهجوم "الإرھابي" الذي استهدف الأربعاء، نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش.
وشدد المصدر على أن "بشاعة العمليات الإرهابية تؤكد ضرورة تكثيف التعاون والجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة"، مشيرا إلى تضامن دولة الكويت مع الأشقاء بمصر في جهودهم لمكافحة الإرهاب والعنف، اللذين يستهدفان أمن وسلامة أبنائها، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، مقتل 5 من العناصر "الإرھابية" واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين في تبادل لإطلاق النار مع عدد من العناصر "الإرھابية"، استهدفوا كمينا أمنيا فجر اليوم الأربعاء بالعريش شمال سيناء.
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