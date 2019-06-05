الان تتابع الجيش السوداني يؤكد انحيازه للثورة ويطالب المواطنين الابتعاد عن الأماكن العسكرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكد الجيش السوداني، التزامه بالبقاء صمام أمان للبلاد وملاذ للمواطنين، لافتًا إلى أنه لن يتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان.
وطالب في بيان له اليوم الأربعاء، المواطنين بالابتعاد عن الأماكن العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن.
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