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الجيش السوداني يؤكد انحيازه للثورة ويطالب المواطنين الابتعاد عن الأماكن العسكرية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع الجيش السوداني يؤكد انحيازه للثورة ويطالب المواطنين الابتعاد عن الأماكن العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكد الجيش السوداني، التزامه بالبقاء صمام أمان للبلاد وملاذ للمواطنين، لافتًا إلى أنه لن يتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان.

وطالب في بيان له اليوم الأربعاء، المواطنين بالابتعاد عن الأماكن العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن.

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