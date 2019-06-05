الجيش السوداني يطلب من المواطنين الابتعاد عن الأماكن العسكرية

طلب الجيش السوداني من المواطنين، اليوم الأربعاء، حزيران 05، 2019 الابتعاد على الأماكن العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن.
وأكد الجيش، في تصريحات صحفية، أنه لن يتراجع عن الاحياز لثورة التغيير فـي السودان.
كما أكد الجيش السوداني الالتزام بالبقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين.
وفي وقت سابق اليوم، دعت قوى الحرية والتغيير القوات السودانية إلى حماية أرواح المواطنين.
وقالت قوى الحرية، في بيان: على القوات المسلحة السودانية القيام بدورها في حماية المواطنين وحفظ أرواحهم.
وأكدت قوى الحرية والتغيير تمسكها بسلمية الثورة "وهي سلاحنا في هذه المرحلة".
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