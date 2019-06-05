شكرا لقرائتكم خبر عن قطان: المملكة تقف مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

قدم وزير الدورلة للشؤون الأفريقية أحمد قطان خالص التعازي والمواساة للشعب السوداني الشقيق نتيجة الاحداث الأخيرة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، سائلاً المولى أن يحفظ السودان وشعبه الكريم من كل مكروه.

وأضاف قطان أن قيادة المملكة وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره، داعياً الأشقاء السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار واستئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية آملاً أن يصلوا عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم ويلم شملهم والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من لا يريد الخير للسودان.

وأكد قطان أن استقرار السودان وأمنه هو غايتناً، وأن الشعب السوداني لن يسمح ونحن معه بإذن الله بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية، التي لاينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار