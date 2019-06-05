شكرا لقرائتكم شاهد.. إخلاء التحالف لمصاب بالسفينة الإيرانية المشبوهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصلت "العربية" على مقطع فيديو لعملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة "سافيز" بجنوب البحر الأحمر، إلى المستشفى العسكري بجازان.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أعلن أمس الثلاثاء أن عملية الإخلاء جاءت كـ "مبادرة إنسانية"، مؤكداً أن التحالف لا يريد "إيصال أي رسالة" من هذا الإجلاء.

وشرح أن سفينة "سافيز" الإيرانية هي سفينة عسكرية مسجّلة تحت غطاء مدني وتجاري، مضيفاً أن لهذه السفينة قدرات عسكرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وقد أضرّت بمصالح الشعب اليمني. وتابع المالكي: "لكن هذا لا يتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف ومع المبادئ الأخلاقية والإنسانية والأعراف الدولية".

وقال المالكي إن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقى بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" Savis والتي تقع شمال غربي ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلاً بحرياً باتجاه 292 درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة".

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وأوضح العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي الجوي، بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان".

وبيّن العقيد المالكي أن "عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية "سافيز"، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف، حيث تبيّنت إصابتُه البالغة وسوءُ حالته الصحية، وبعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان في تمام الساعة 18:35 مساءً".

وأضاف العقيد المالكي أن "المملكة العربية السعودية قد تلقت طلباً رسمياً من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة".

وأكد العقيد المالكي أن "هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية كعادتها في مثل هذه الحالات، وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف، بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".