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الاتحاد الإفريقي يقرر إعادة إياب النهائي في أرض محايدة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وقرر الفريق المغربي يوم الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو VAR التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.

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