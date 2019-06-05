شكرا لقرائتكم الاتحاد الإفريقي يقرر إعادة إياب النهائي في أرض محايدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
وقرر الفريق المغربي يوم الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو VAR التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي يقرر إعادة إياب النهائي في أرض محايدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.