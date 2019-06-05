طلب الجيش السوداني من المواطنين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن، بحسب "العربية . نت". وأكد الجيش السوداني عدم التراجع عن الانحياز لثورة التغيير، مشددًا على البقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين.
ورفضت قوى الحرية والتغيير، اليوم، دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار، وقال مدني عباس مدني، أحد قيادات قوى الحرية والتغيير لوكالة "رويترز": إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة، لأنه "ليس مصدر ثقة". وتابعت قوى الحرية والتغيير أن المناخ النفسي لا يسمح بالجلوس على طاولة المفاوضات.
وأكد رئيس المجلس الانتقالي...
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش للسودانيين: نحن صمام أمان الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.