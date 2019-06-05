الجيش للسودانيين: نحن صمام أمان الوطن

طلب الجيش السوداني من المواطنين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن، بحسب "العربية . نت". وأكد الجيش السوداني عدم التراجع عن الانحياز لثورة التغيير، مشددًا على البقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين.

ورفضت قوى الحرية والتغيير، اليوم، دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار، وقال مدني عباس مدني، أحد قيادات قوى الحرية والتغيير لوكالة "رويترز": إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة، لأنه "ليس مصدر ثقة". وتابعت قوى الحرية والتغيير أن المناخ النفسي لا يسمح بالجلوس على طاولة المفاوضات.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي...