قالت حورية هلال محمد فرج احدى الغارمات المفرج عنهن اليوم من سجن طره فى اطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالافراج عن الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الفطر المبارك ، كنت واخده فلوس من واحدة وقضت المحكمة على بالسجن 6 سنوات وبشكر ربنا، والرئيس عبد الفتاح السيسى ربنا يخليه رئيس جمهورية مصر العربية قعدت 3 شهور فى سجن القناطر ودفع لى 60 الف جنيه علشان انا بربى عيال ابنى يتامى وتم التواصل للسيدة التى اقامت ضدى ايصالات الامانة وتم دفع المبلغ وقالوا لى خلاص ان شاء هطلع علشان اربى الاطفال اليتامى. واضافت : كنت زعلانة انى اتحبست لكن الحمد لله...

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كانت هذه تفاصيل خبر بربى يتامى.. غارمة: السيسي أنقذني من السجن ودفع لى 60 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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