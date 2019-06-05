اللبنانية الأولى تفتتح معرض الحدائق ومهرجان الربيع بميدان سباق الخيل

افتتحت ال​لبنان​ية الأولى السيدة ​ناديا الشامي عون​ النسخة السادسة عشرة لمعرض الحدائق ومهرجان الربيع الذي تنظمه شركة "هوسبيتاليتي سرفيسز" في ميدان سباق الخيل

ولفتت المسؤولة عن العلاقات العامة في "هوسبيتاليتي سرفيسز" جوزيت حكري إلى أن "المعرض يطلق هذه السنة حملة تصويت لاختيار زهرة تحمل اسم لبنان عرابتها اللبنانية الأولى السيدة ​ناديا عون​، وينتخبها الزوار من بين 10 زهور، على أن يكشف عنها في معرض الحدائق 2020"، مشيرة إلى أن "​النفايات​ التي ستنتج من نشاطات المعرض سيتم تدويرها، كما سيتم عرض مبادرات بيئية ونشر رسائل محددة لحماية ​البيئة​ "وسيتمكن الزوار من التواصل مع شركات وجمعيات تعمل من أجل بيئة نظيفة".

من جهته، رأى محافظ ​بيروت​ ​زياد شبيب​ أن "المعرض يشكل فسحة أمل ونقطة ضوء في حياتنا اليومية الملبدة بغيوم المشاكل"، منوهًا بأن "افتتاح نسخة السنة الماضية كان له الأثر الإيجابي، وأعطى هذه النسخة الكثير من الأهمية محليًا وخارجيًا".