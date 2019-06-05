حبشي من دالاس: علينا مسؤولية تسهيل إستعادة المهاجرين هويتهم اللبنانية

في ختام الأسبوع الأول لزيارته للولايات المتحدة، حط النائب ​أنطوان حبشي​ في مدينة دالاس - تكساس، حيث نظم مركز "​القوات اللبنانية​" في المدينة مجموعة نشاطات، استُهلت بغداء عمل على شرف حبشي، في منزل رجل الأعمال اللبناني غابي ارزامونيان وعقيلته، ضمت عدد من أوجه الجالية وعدد من رجال الاعمال والمسثمرين في المدينة.

وفي المساء القى النائب حبشي، محاضرة حول تاريخ لبنان وواقعه ومستقبله واهمية اشراك المغتربين في الحياة السياسية اللبنانية خصوصاً من خلال الانتخابات، حيث ابدى الحضور اهتماماً بالغاً بالوضع الاقتصادي اللبناني وكيفية استعادة الجنسية اللبنانية، ووعد النائب حبشي بحمل طلباتهم للحكومة، والضغط من أجل تسهيل المعاملات لانجاز طلبات استعادة الجنسية والتسجيل، خصوصاً ان التجربة خلال الانتخابات لم تكن مشجعة لهم.

بعدها حضر النائب حبشي عشاء مركز "القوات اللبنانية" في دالاس، المخصص لدعم المشاريع الانمائية والسياحية والثقافية في منطقة ​بعلبك الهرمل​، بحضور الجالية اللبنانية في المدينة والمدن المجاورة.