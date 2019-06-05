علوش: طرابلس ليست مدينة للتلقي فقط وسقفها الدولة وسياجها الجيش وقوى الأمن

شدّد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش، على أنّ "طرابلس ليست مدينة لتتلقّى فقط، بل هي مدينة حيّة وأبناؤها محبّين للحياة"، مركّزًا على أنّ "كل شهيد يسقط دفاعًا عن طرابلس هو ابنها".
ولفت في تصريح تلفزيوني، تزامنًا مع وقفة تضامنية في طرابلس، إلى "أنّنا موجودون هنا للتضامن مع طرابلس نفسها، ولتقول إنّني مدينة مفتوحة للناس والفرح". وأكّد أنّ "محاولة الاستهداف في السياسة، لطائفة ما أو لمدينة معيّنة على أساس أنّها بيئة للإرهاب، هي استهداف رخيص".
وأعلن علوش "أنّنا موجودون هنا لنقول لكلّ اللبنانيين إنّ هذه المدينة سقفها الدولة وسياجها الجيش وقوى الأمن".
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