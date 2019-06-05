أكّد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، حول رمي المستشفيات نفايات طبية في كفرحزير وحرق البلدية لها، أنه "سيتم توجيه الإنذار لكل الأشخاص والبلديات التي تقوم بحرق النفايات والطلب منها عدم تكرار الأمر لاحقًا".
وشدد نهرا، في حديث تلفزيوني، على أنه "سيتم فتح تحقيق جدي حول الأشخاص والبلديات التي تحرق النفايات"، كاشفًا أنه "سيخصص تحقيق لكشف أسماء المستشفيات التي ترمي نفاياتها الطبية بطريقة عشوائية".
كانت هذه تفاصيل خبر نهرا: سنوجه إنذارًا لكل من يحرق النفايات الطبية ونفتح تحقيقًا جديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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