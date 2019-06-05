أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث تلفزيوني، أن "التيار الوطني الحر" لا يريد إعادة النظر بالتسوية مع تيار "المستقبل" أو عرقلتها، معتبرة أن ردات الفعل من جانب "المستقبل" مبالغة.
وفي حين أشار عون إلى أن أولوية البلد هي في مكان آخر، لفت إلى أنه بإنتظار سماع موقف رئيس الحكومة سعد الحريري شخصياً مما حصل، معتبراً أن ما يحصل دليل على مشكل داخل "المستقبل" أكثر مما هو بين "المستقبل" و"الوطني الحر".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: نحن بانتظار موقف الحريري من السجال مع "المستقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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