أكّدت مديرة غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال ليندا سلطان، أن "الهجوم الذي وقع أمس في طرابلس هو حادثة ابنة وقت وقوعها وانتهت في وقتها"، مشيرة إلى "أننا، كغرفة تجارة وصناعة في طرابلس والشمال، نؤمن بوجود الدولة وهيبتها في كل شارع ومنطقة في لبنان".
وجزمت سلطان، في حديث تلفزيوني، أن "الحركة الاقتصادية لن تتأثر في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة والصناعة في طرابلس والشمال: نؤمن بوجود الدولة وهيبتها في كل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.