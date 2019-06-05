التجارة والصناعة في طرابلس والشمال: نؤمن بوجود الدولة وهيبتها في كل لبنان

أكّدت مديرة ​غرفة التجارة والصناعة​ في ​طرابلس​ و​الشمال​ ليندا سلطان، أن "الهجوم الذي وقع أمس في طرابلس هو حادثة ابنة وقت وقوعها وانتهت في وقتها"، مشيرة إلى "أننا، كغرفة تجارة وصناعة في طرابلس والشمال، نؤمن بوجود الدولة وهيبتها في كل شارع ومنطقة في ​لبنان​".

وجزمت سلطان، في حديث تلفزيوني، أن "الحركة الاقتصادية لن تتأثر في المنطقة".