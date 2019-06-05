محمد الحجار: التهجم يأتي دائماً من الوطني الحر أو من يدورون في فلكه

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في حديث تلفزيوني، إلى أن التسوية بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" أنتجت إستقراراً، لافتاً إلى أن هذا الإستقرار يهتز بسبب مواقف البعض في "الوطني الحر".
وأوضح الحجار أن التصويب المستمر لا يمكن القبول به، مشيراً إلى أن التهجم يأتي دائماً من "الوطني الحر" أو من يدورون في فلكه.
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