عدوان: المسؤولية تقع على قضاة لم يقفوا في وجه التدخل السياسي

أكّد رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ أن "اللجنة تتوقع مشروعًا من وزير العدل وتنتظر ​التعيينات​"، مشيرًا إلى أن "القانون لن يحل مشكلة التدخل السياسي في القضاء لكنه البداية".

ورأى عدوان، في حديث تلفزيوني، أن "القانون يشكل جزءًا من المعركة التي نخوضها لعدم استتباع القضاء"، موضحًا "أننا كلنا نعرف أن القضاء تابع لسلطة سياسية تعينه".

واعتبر أن "المسؤولية تقع على قضاة لم يقفوا في وجه التدخل ولم يتحصنوا لمواجهة هذا التدخل"، كاشفًا أن "القاضي يكافأ بمركز إداري بعد خدمته السياسيين".