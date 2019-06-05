الجيش الليبي يقصف مواقع لقوات حكومة الوفاق الوطني قرب مطار طرابلس

أفاد مصدر عسكري لموفع "بوابة ​افريقيا​"، بأن "مقاتلات تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ قصفت أهدافًا لحكومة الوفاق الوطني الليبي جنوب شرقي العاصمة ​طرابلس​"، مشيرًا إلى أن "الضربات الجوية استهدفت آليات ومستودع ذخيرة، ومعسكر "حمزة" في ​طريق المطار​، حيث تستمر معارك عنيفة بين ​الجيش الليبي​ و​الكتائب​ الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا".

وذكر المصدر أن "القصف الجوي الأخير تزامن مع عدة ​انفجارات​ سمعت في أنحاء العاصمة الليبية".

يذكر أن المعارك تحتدم، منذ الثلاثاء، باستخدام رشاشات ثقيلة ومدافع في منطقة المطار الدولي، الذي تسيطر عليه قوات حفتر. واندلعت هذه المعارك بعد محاولة القوات الموالية لـ"الوفاق" اقتحام المطار، وأعلن "الجيش الليبي لاحقا أنه صد الهجوم.

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وكان حفتر أعلن، يوم 4 نيسان، بدء معركة طرابلس لبسط سيطرة "​الجيش الوطني​" على العاصمة الليبية، بهدف تطهيرها من "المليشيات الإرهابية".

من جهته، أمر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني ​فايز السراج​ القوات التابعة لحكومته بالتصدي لـ"عدوان" حفتر.

وبحسب ​منظمة الصحة العالمية​، فقد أودت المعارك في ضواحي طرابلس وفي بعض أحيائها بحياة 607 أشخاص، بينهم 40 مدنيا، كما خلفت قرابة 3.3 ألف جريح.