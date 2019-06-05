أعلنت القوات العسكرية في مالطا "أنّها أنقذت 271 مهاجرًا خلال ثلاث عمليات مختلفة في مياه البحر الأبيض المتوسط في جنوب الجزيرة".
وأوضحت أنّ "العمليّة الأولى نفّذتها سفينة عسكريّة ليل الثلثاء-الأربعاء، وأنقذت حياة 63 شخصًا كانوا على متن زورق مطاطي بدأت المياه تتسرّب إليه ويواجه خطر الغرق"، لافتةً إلى أنّ "الزورق كان في منطقة الإغاثة والبحث التابعة لمالطا".
وبيّنت أنّه "جرت عمليتان أخريان اليوم، أدّت الأولى إلى إنقاذ 61 مهاجرًا، فيما أنقذت الثانية 147 آخرين".
ونقل جميع الأشخاص إلى مالطا حيث تجري عمليات تحديد الهوية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العسكرية في مالطا أنقذت 271 مهاجرا في 3 عمليات بالبحر الأبيض المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.