السفارة الأميركية تحذر رعاياها في مصر من هجمات إضافية قد يشنها متشددون

نشرت ​السفارة الأميركية​ لدى ​القاهرة​ على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا حذرت فيه رعاياها في مصر من هجمات قد يشنها متشددون، ودعت إلى التأهب والحذر في الأماكن التي يرتادها الأجانب، منوهة بأن ​الجماعات المسلحة​ تخطط لشن المزيد من العمليات في مختلف أنحاء مصر.

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