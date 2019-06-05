سلطات قبرص وقعت عقدا لاستخراج الغاز سيسمح لها بتحقيق عائدات بقيمة 9 مليارات دولار

أعلن وزير ​الطاقة​ القبرصي جورج لاكوتريبس، أنّ "قبرص ستحصل على 9,3 مليار دولار على مدى 18 عامًا بفضل استغلال حقل "أفروديت" للغاز، بموجب عقد أُعيد التفاوض بشأنه مع شركات "شل" الهولندية البريطانية و"نوبل" الأميركية و"دليك" الإسرائيلية".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "إعادة صياغة عقد الإنتاج ضمّنت حصول قبرص على دخل سنوي متوسّط قدره 520 مليون دولار على مدى العمر المتوقع لحقل ​الغاز​"، لافتًا إلى "أنّنا نعتقد أنّه عقد جيد في ظلّ الظروف الحالية ، سيسمح لقبرص بتحقيق عائدات تجارية كبيرة تقدّر بأكثر من 9 مليارات من عمر البئر".