بوتين أكد تطابق مواقف روسيا والصين حول أهم القضايا الدولية

أكّد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، عقب محادثات ثنائية عقدها في ​موسكو​ مع نظيره ​الصين​ي، ​شي جينبينغ​، "تطابق مواقف ​روسيا​ والصين حول أهم القضايا الدولية".

ولفت في تصريح صحافي، خلال افتتاح الاجتماع الروسي- الصيني الموسّع في ​الكرملين​، إلى "أنّنا بحثنا بالتفاصيل في المواضيع الحيوية للأجندة الدولية، وأكّدنا أنّ مواقف روسيا والصين بشأن القضايا المحورية في العالم متقاربة".

وكان قد أعلن الرئيس الصيني، في حديث صحافي، عشية زيارته الرسمية لروسيا، أنّ "علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق".