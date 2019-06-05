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بوتين أكد تطابق مواقف روسيا والصين حول أهم القضايا الدولية

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أكّد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، عقب محادثات ثنائية عقدها في ​موسكو​ مع نظيره ​الصين​ي، ​شي جينبينغ​، "تطابق مواقف ​روسيا​ والصين حول أهم القضايا الدولية".

ولفت في تصريح صحافي، خلال افتتاح الاجتماع الروسي- الصيني الموسّع في ​الكرملين​، إلى "أنّنا بحثنا بالتفاصيل في المواضيع الحيوية للأجندة الدولية، وأكّدنا أنّ مواقف روسيا والصين بشأن القضايا المحورية في العالم متقاربة".

وكان قد أعلن الرئيس الصيني، في حديث صحافي، عشية زيارته الرسمية لروسيا، أنّ "علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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